Российское министерство транспорта и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) начали разрабатывать комплекс мер по устранению проблемы срывов полетной программы чартерных авиарейсов на пике туристического сезона.

Источник «Известий» в авиационной отрасли утверждает, что в числе возможных мер рассматривается ужесточение применяемых к перевозчикам санкций, усиление государственного контроля за формированием и выполнением чартерных программ, а также смена статуса авиарейсов – с чартерных на регулярные.

Предполагается, что новые меры будут применяться уже в следующем году с наступлением высокого сезона. Информацию об их разработке подтвердили в Минтрансе РФ без уточнения подробностей, а в Росавиации заявили, что к работе привлечены другие федеральные органы исполнительной власти и заинтересованные общественные организации.

По словам представителя агентства, на подготовительном этапе работы необходимо тщательно проанализировать материалы существующей нормативно-правовой базы, которая регламентирует работу авиаперевозчиков на данный момент. Он заверил, что все задействованные в разработке комплекса мер ведомства уверены в необходимости внедрения «эффективных заградительных барьеров» для непунктуальных авиакомпаний.

Источник «Известий» пояснил, что разрабатываемые меры в первую очередь коснутся тех перевозчиков, которые осуществляют чартерные рейсы по заказу туроператоров. Обсуждается возможность полного отказа от практики чартерных пассажирских перевозок туристов на массовых направлениях при фрахтовке самолетов крупными туристическими фирмами.

В рамках изменений предполагается и ужесточение взысканий, и повышение его неотвратимости. Кроме того, планируется усовершенствовать механизм блокировки доступа авиакомпаний к международным чартерным рейсам.

В качестве примера обсуждаемых новаций источник привел обязательное требование к перевозчикам — заранее подавать в Росавиацию свои планы по организации чартерных перевозок с указанием объема пассажиропотока. Эксперты агентства будут оценивать эти сведения с точки зрения возможностей конкретных авиакомпаний, включая численность их самолетного парка и состояние воздушных судов, а потом делиться своими оценками с туроператорами.

Что касается перевода чартерных рейсов в статус регулярных в высокий туристический сезон, то эта мера обусловлена соображениями приоритетности обслуживания самолетов в аэропортах: регулярному рейсу всегда отдается предпочтение по сравнению с чартером.

Еще одно принципиальное отличие, по словам генерального директора «Аэропорт Инвестментс» Сергея Детенышева, заключается в том, что при отмене чартерного рейса, билет на который входит в пакет туристических услуг, туроператор обязан возвращать клиенту полную стоимость путевки, а отмена регулярного авиарейса влечет за собой возврат только стоимости авиабилета.

Подробнее — в материале «Известий»: Туристов пересадят на регулярные рейсы