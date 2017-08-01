Аналитическое агентство «Автостат» обнародовало данные о средневзвешенной цене нового легкового автомобиля в российских автосалонах — в период с января по июнь нынешнего года она составляла 1,34 млн рублей, передает «Федеральное агентство новостей». По сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года прирост в цене составил 3,3%.

Динамика средних цен отличается в зависимости от места производства автомобилей: иномарки с начала 2017 года подорожали на 3,3% — до 1,55 млн рублей, тогда как продукция отечественного автопрома за тот же период выросла в цене на 5,1% — до 578,6 тыс. рублей.

В общей сложности за первую половину нынешнего года на российском авторынке было продано 666,07 тыс. новых легковых автомобилей — то есть на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ранее «Известия» сообщали, что наиболее продаваемыми в России автомобилями на протяжении первых шести месяцев 2017 года оказались три «корейца» — KIA Rio, Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Первую модель приобрели 46,2 тыс. россиян, вторую — 32,7 тыс. покупателей, третью — 24,1 тыс. человек.