Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, несколько дней назад вернувшийся в свой родной штат Аризона для лечения злокачественной опухоли головного мозга, написал в Twitter, что президент РФ Владимир Путин «заплатит за нападение на американскую демократию».

Таким образом Маккейн прокомментировал решение российских властей симметрично уравнять численность сотрудников дипломатических представительств США и РФ, влекущее за собой сокращение количества американских дипломатов (поскольку их в России намного больше, чем их российских коллег в Соединенных Штатах).

«Не удивлен, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближенные все равно заплатят за нападение на нашу демократию», — высказался сенатор в социальной сети.

Напомним, решение о сокращении дипломатического контингента США в России было принято Кремлем после того, как конгресс США принял закон о введении новых антироссийских санкций. В Москве это расценили как односторонний «ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений».

Как сообщали «Известия», Маккейн на ближайшее время выбыл из большой политики — ему предстоит пройти курсы облучения и химиотерапии. Тем не менее 80-летний сенатор заявил, что планирует по возможности продолжать работу во время лечения и вернуться в Вашингтон к началу осени.