«Спартак» обыграл «Краснодар» в новом сезоне РФПЛ
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу красно-белых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок «Спартака» Луис Адриано во время матча 3-го тура чемпионата России по футболу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок «Спартака» Зе Луиш среди соперников из «Краснодара»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Автор одного из голов Квинси Промес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Александр Самедов из «Спартака» борется за мяч с футболистами «Краснодара»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Квинси Промес (справа) в прыжке во время матча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки «Спартака» радуются после одного из голов, забитых «Краснодару»
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