Байкерский клуб «Ночные волки» впервые за пять лет остался без одобрения президентских грантов, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания, такое решение утверждено координационным комитетом по распределению грантов.

Отмечается, что две из трех заявок клуба не были допущены к экспертизе из-за несоответствия требованиям конкурса.

Заявка от организации «Детские новогодние елки в Байк-центре» на сумму 9,5 млн рублей была рассмотрена, но не удовлетворена.