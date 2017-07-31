Текст сценария четвертой серии седьмого сезона культового сериала «Игра престолов», хранившийся в базе данных телесети HBO (компании, которая его производит), был украден хакерами и выложен в общий онлайн-доступ, пишет британская газета Telegraph.

По ее данным, в совокупности кибервзломщики украли с серверов телекомпании 1,5 Тб данных, из которых сценарий, разумеется, составляет лишь мизерную часть.

Кто именно осуществил атаку, неизвестно, но хакеры уже опубликовали анонимную угрозу — разместить остальные материалы в ближайшее время. Поклонники «Игры престолов» гадают, сумели ли они скачать видеофайлы с фрагментами серий, которые еще не были показаны по телевизору.

Представители HBO официально подтвердили киберинцидент и сообщили, что в настоящее время проводится расследование в сотрудничестве с правоохранительными органами и компаниями, специализирующимися на обеспечении интернет-безопасности.

Напомним, два года назад, когда шел показ пятого сезона «Игры престолов», в интернет раньше времени просочилось несколько серий. Оказалось, что создатели телефильма отправляли видео на предварительный просмотр кинообозревателям, чтобы те могли заранее подготовить рецензии, и кто-то из критиков стал источником утечки. Впоследствии HBO из соображений безопасности отказалась от практики предварительной рассылки еще не вышедших в эфир серий для предпросмотра.