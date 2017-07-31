Сторонники Макрона сомневаются в достоверности публикаций WikiLeaks
Пропрезидентское движение «Республика на марше» намерено проинформировать французскую юстицию о новых публикациях WikiLeaks, сообщает AFP.
Как говорится в заявлении политического объединения, WikiLeaks стремится провести новую операцию по дестабилизации.
По словам представителей движения, «хакерская атака» привела к распространению множества недостоверных писем.
Ранее WikiLeaks обнародовала более 20 тыс. электронных писем, связанных с предвыборной кампанией Эмманюэля Макрона.