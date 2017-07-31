Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) внесла предложение в конгресс организации о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока все условия по восстановлению членства ВФЛА не будут выполнены.

По информации пресс-службы IAAF, рабочая группа заметила существенный прогресс в выполнении некоторых установленных советом условий для восстановления членства в IAAF.

Однако стоит дождаться выполнения всех условий в полном объеме для возвращения ВФЛА в членство IAAF, отмечается в сообщении.