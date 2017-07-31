В нынешнем году по итогам конкурса на предоставление президентских грантов в числе победителей оказались три некоммерческие организации со статусом иностранных агентов, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Речь идет о Левада-центре, петербургском Центре поддержки общественных инициатив и благотворительном фонде «Самарская губерния», уточнил Илья Чукалин, возглавляющий фонд-оператор президентских грантов.

Список НКО, которые смогут воспользоваться программой поддержки некоммерческой деятельности, был составлен сегодня, 31 июля, на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов в Москве.

Как сообщали «Известия», в настоящее время Совет Федерации рассматривает возможность разработки законопроекта, согласно которому Минюст РФ и Роскомнадзор будут наделены полномочиями по проведению расследований с целью установить источники финансирования российских СМИ – и если эти источники окажутся иностранными, издания могут быть приравнены к иноагентам.