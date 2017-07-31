Следственный комитет РФ направил дело бывшего мэра Пензы Александра Пашкова в суд. Его подозревают в афере на почти 100 млн рублей, говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, Александр Пашков и бизнесмен Сергей Богунов похитили 97 млн рублей при строительстве перинатального центра.

Пашков возглавлял пензенскую администрацию в 2005 году, после чего занял должность вице-премьера в правительстве области.

В этой должности он причинил ущерб казне региона в размере 89,9 млн рублей. В 2010 году чиновник был приговорен к 8,5 годам тюрьмы.

Спустя два года экс-мэр Пензы решением суда был условно-досрочно освобожден из колонии.