Учитель позвал Поклонскую посмотреть «Матильду»
Кинорежиссер Алексей Учитель адресовал депутату Государственной думы Наталье Поклонской приглашение на премьеру снятого им фильма «Матильда», против выхода которого на экраны она ожесточенно борется на протяжении нескольких месяцев.
О том, что Учитель пригласил Поклонскую на премьерный показ картины, сообщил журналистам его адвокат Константин Добрынин.
«Хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с «Матильдой», проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей… И в октябре приходить на премьеру кинокартины», — цитирует Добрынина «РИА Новости».
Как ранее сообщали «Известия», перед этим Учитель сам получил от Поклонской приглашение — на встречу с группой противников «Матильды», в том числе на организуемое ими «молитвенное стояние» против показа фильма.
На этот призыв депутату Госдумы отвечал также адвокат режиссера. Константин Добрынин напомнил Поклонской, что храм, в котором планируется проводить стояние против «Матильды», вмещает 300 человек, тогда как она сама заявляла о сборе 40 тыс. противников картины.
Премьерный показ нашумевшего фильма состоится 6 октября в Мариинском театре (Санкт-Петербург), а широкая публика сможет увидеть его в кинотеатрах с 25 октября.