Кинорежиссер Алексей Учитель адресовал депутату Государственной думы Наталье Поклонской приглашение на премьеру снятого им фильма «Матильда», против выхода которого на экраны она ожесточенно борется на протяжении нескольких месяцев.

О том, что Учитель пригласил Поклонскую на премьерный показ картины, сообщил журналистам его адвокат Константин Добрынин.

«Хотим посоветовать во время парламентских каникул депутату Поклонской отдохнуть от своей борьбы с «Матильдой», проветрить голову крымским воздухом, привести чувства в порядок, вспомнить о проблемах своих крымских избирателей… И в октябре приходить на премьеру кинокартины», — цитирует Добрынина «РИА Новости».

Как ранее сообщали «Известия», перед этим Учитель сам получил от Поклонской приглашение — на встречу с группой противников «Матильды», в том числе на организуемое ими «молитвенное стояние» против показа фильма.

На этот призыв депутату Госдумы отвечал также адвокат режиссера. Константин Добрынин напомнил Поклонской, что храм, в котором планируется проводить стояние против «Матильды», вмещает 300 человек, тогда как она сама заявляла о сборе 40 тыс. противников картины.

Премьерный показ нашумевшего фильма состоится 6 октября в Мариинском театре (Санкт-Петербург), а широкая публика сможет увидеть его в кинотеатрах с 25 октября.