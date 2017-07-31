По сообщению агентства France Presse, в восточной части Франции потерпел крушение туристический самолет, который летел из Венеции в Лион. На борту находились четыре человека, пилот и три пассажира.

По данным экстренных служб, воздушное судно упало с высоты 1,9 тыс. м недалеко от горного прохода Мон-Сенис. В результате происшествия три человека получили серьезные травмы, один слегка ранен. Пострадавшие были доставлены в больницы Франции и Италии. Как отмечают медики, угрозы для их жизни нет.

Согласно предварительной информации, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Проводится проверка по данному факту.