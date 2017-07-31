Закон, упрощающий получение гражданства РФ и вида на жительства для украинцев, ущемляет права граждан Украины. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что единственным документом, подтверждающим выход из гражданства, является указ президента Украины.

Законопроект, отметили в МИД, ущемляет права украинских граждан, проживающих или работающих на территории России.

Закон, одобренный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу с 1 сентября текущего года. Согласно документу, граждане Украины смогут подписать заявление об отказе от украинского гражданства. Оно будет заменять справку, которую ранее надо было получать в украинских учреждениях.