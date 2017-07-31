МИД РФ считает провокацией обвинения посольства США в том, что американским дипломатам раньше времени заблокировали доступ к даче в Москве, сообщает «РИА Новости».

«Воспринимаем как преднамеренную провокацию со стороны посольства США обвинения в том, что ему якобы раньше времени заблокировали доступ к даче», — сказал агентству источник в МИД РФ.

В министерстве пояснили, что дача находится в природоохранной зоне, куда запрещен въезд грузовому транспорту. При этом американская сторона заранее не сообщила о намерении послать туда грузовые машины для вывоза вещей.

Ранее глава пресс-службы посольства США в РФ Мария Олсон заявила, что американские дипломаты два дня не имеют доступа к даче в Серебряном Бору.

Напомним, МИД РФ приостановил использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику.