Белый дом подтвердил отстранение нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи от должности директора по коммуникациям.

Спустя десять дней после того, как Скарамуччи приступил к своим новым обязанностям, президент США Дональд Трамп решил уволить его по просьбе нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.

«Господин Скарамуччи посчитал, что лучше было дать главе аппарата Джону Келли полную свободу и возможность создать собственную команду», –– говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Скарамуччи занял позицию директора по коммуникациям 21 июля, после чего позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа.