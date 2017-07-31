Следственный комитет проверит жалобы жителей Калмыкии на требования местных школ покупать парты для их детей. О начале проверки сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин передал руководителю следственного управления по Калмыкии соответствующее поручение.

Жалобы на школьную администрацию поступили во время подготовки «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 15 июня.

Ранее в понедельник Владимир Путин попросил разобраться в ситуации с покупкой парт главу региона Алексея Орлова. Президент России добавил, что случаи, когда родителей заставляют покупать учебники, уже являются нарушением закона. «А требования купить парту для — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал», — сказал президент.