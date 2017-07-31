Глава минюста Грузии Тея Цулукиани не исключила, что Тбилиси запросит экстрадицию экс-президента страны Михаила Саакашвили из США.

Цулукиани подчеркнула, что в направлении Украины исчерпаны все процедуры и экстрадиция из этой страны возможна, если у украинских властей появится политическая воля.

«Что касается других государств, например США, если экс-президент останется там, то нам понадобятся с этой страной правовые консультации, в том числе переговоры и соглашение в связи с экстрадицией», — приводит слова главы минюста «РИА Новости».

Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. Впоследствии генпрокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Саакашвили указом президента Петра Порошенко получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области.

Ранее Порошенко принял решение лишить Михаила Саакашвили гражданства. Поводом для такого решения стала анкета на получение гражданства, в которой он якобы указал ложные сведения.