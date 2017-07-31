Британские власти пытаются взять под контроль ситуацию в одной из тюрем к северо-западу от Лондона, где заключенные устроили бунт и захватили два крыла здания тюрьмы.

Инцидент произошел в исправительном учреждении Mount в графстве Хартфордшир, передает телеканал Sky News. В результате беспорядков остаются захваченными более 200 человек в одной из частей здания. Всего в тюрьме содержится более тысячи заключенных.

На место направлены сотрудники полиции, имеющие опыт борьбы с беспорядками среди заключенных. Проводится операция по урегулированию конфликта.