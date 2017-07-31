Президент США Дональд Трамп отстранил от должности директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, который был назначен на эту позицию десять дней назад.

Об этом передает New York Times со ссылкой на представителей администрации президента. По информации издания, решение Трампа может быть связано с просьбой нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.

Скарамуччи стал директором Белого дома по коммуникациям 21 июля, после чего позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа.