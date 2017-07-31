Генеральная прокуратура Украины проведет внеплановую проверку действующего министра финансов Александра Данилюка. Разрешение дал Печерский районный суд.

Следователи подозревают чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов. Уголовное дело против министра было возбуждено 4 июля текущего года, сообщает «Главком».

Отмечается, что в 2010-2014 годах Данилюк приобрел жилой дом стоимостью два млн гривен и автомобиль BMW. Кроме того, чиновник внес на счет в «Укрсоцбанке» свыше 519 тысяч гривен.

При этом доход министра в данный период составил всего 556,1 тыс. гривен.

Александр Данилюк не первый раз оказывается в центре скандала. В 2016 году СМИ узнали, что, будучи на госслужбе, министр возглавлял яд компаний. Министр отрицал эту информацию, однако позднее признал, что возглавлял три компании.