Минфин РФ может разрешить продажу всех видов спиртного с 1 января 2019 года. Проект регулирования алкогольной розницы в сети выложен на портале regulation.gov.ru.

До этого в интернет-магазинах можно будет купить только вина географического наименования, пиво, пивные напитки, медовуху, сидр и грушевый сидр – пуаре. Ранее планировалось, что продажа крепкого алкоголя в сети будет разрешена с 1 июля следующего года.

Также предусматривается ряд ограничений. Алкоголь в интернете сможет приобрести только совершеннолетний покупатель. Курьер магазина будет в праве потребовать документы, удостоверяющие личность. Кроме того, будут действовать те же временные рамки, что и для обычных магазинов.

Для алкогольных интернет-магазинов Росаолкогольрегулирование создаст специальный реестр.

Публичное обсуждение проекта Минфина завершится 25 августа.