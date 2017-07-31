Официальные представители американской разведки считают, что хакеры ОАЭ спровоцировали конфликт ряда стран с Катаром, проникнув на контролируемые правительством Катара новостные сайты и социальные сети.

По данным разведки США, нападавшие разместили на взломанных интернет-ресурсах неверно приписываемые лидеру Катара цитаты, в которых восхвалялись Иран, ХАМАС и Израиль. Об этом сообщает издание New York Times.

Ранее власти Катара заявили о хакерской атаке на сайт государственного агентства, где были размещены сфабрикованные речи эмира Катара.