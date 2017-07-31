В Железногорске Курской области будут проведены мероприятия для снижения зависимости моногорода от работы градообразующего предприятия — ПАО «Михайловский ГОК». В течение двух лет планируется создать 600 новых рабочих мест и улучшить качество жизни горожан.

До конца этого года будет завершено обустройство пешеходной зоны улицы Ленина. В городе появится современная скейт-площадка. Будет проведена реконструкция парка культуры и отдыха им. Н.А. Никитина и краеведческого музея, пишет «Курская правда».

В 2018 году в медицинских организациях Железногорска внедрят информационные системы, интегрированные с региональными. В результате у горожан появится возможность попасть на прием к врачу по записи на портале госуслуг. К 2019 году будет организована многоуровневая система телемедицинских консультаций. В микрорайоне №13 планируется построить школу. Будут благоустроены дворы многоэтажных домов и общественные пространства.