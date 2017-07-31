«Спартак» в третьем туре чемпионата России по футболу одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты в первом тайме. На 38-й минуте Андреас Гранквист нарушил правила в своей штрафной площади, и в ворота «Краснодара» был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Квинси Промес.

Уже в добавленное время Лукас Фернандо нанес неотразимый удар со штрафного, упрочив преимущество московского клуба.

Во втором тайме инициативой владел «Краснодар», однако ближе к голу были москвичи, игравшие на контратаках. Несмотря на обилие моментов, счет остался неизменным.

Эта победа стала первой для «Спартака» в текущем сезоне. После трех туров в активе действующего чемпиона России пять очков.