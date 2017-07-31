У берегов Крымского полуострова завершились поиски последнего, девятого, члена экипажа сухогруза Anda, который затонул в нейтральных водах Черного моря вблизи Крыма.

По информации севастопольского морского спасательного подцентра Росморречфлота, операция прекратилась из-за отсутствия разумной надежды на спасение.

Ранее судно с флагом Того с тремя гражданами Индии и шестью сирийцами потерпело крушение в шторм в 40 км от берегов Крыма. Инцидент произошел 29 июля, пишет «Интерфакс». Были спасены восемь человек, еще одного найти не удалось.

Сейчас спасенные моряки выписаны из больницы Ялты и размещены в гостинице. Дипломаты занимаются вопросом об их отъезде домой в связи с утерей документов, подтверждающих личность моряков. Процесс оформления виз может занять несколько дней. По данным ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта.