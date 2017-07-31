Украинский МИД направил России ноту в связи с задержанием сотрудника дипмиссии, якобы управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. О дипломатической претензии сообщила в своем Twitter официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Направили ноту России касательно управления авто в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины», — написала официальный представитель.

Надіслали ноту РФ щодо керування авто в стані алкогольного сп'яніння рос дипломатом. Грубе порушення Віденської конвенції, законів Укр. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 31, 2017

Ранее о задержании россиянина в автомобиле с дипломатическими номерами сообщила украинская полиция. По данным правоохранительных органов страны, за рулем сидел советник посла России на Украине, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский, пишет «Газета.ру».