Американские дипломаты сообщили о преждевременной блокировке посольской дачи в Серебряном Бору, заявили представители посольства США.

Дача должна была находиться в распоряжении дипломатов до 1 августа, однако сотрудники посольства уже два дня не допускаются в здание, передает «Интерфакс».

«Всё верно, доступ закрыт как вчера, так и сегодня», — заявила пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

Россия рекомендовала США сократить численность дипмиссии, а также закрыла доступ сотрудникам посольства к даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

В МИД РФ подчеркнули, что эти меры стали ответом на аналогичные действия американских властей.