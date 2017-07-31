В Бугульме Республики Татарстан совершено нападение на новый ночной клуб. 20 человек ворвались в заведение в первый день его работы и пытались повредить кальяны. Во время вторжения получили травмы 23-летний владелец клуба и 20-летний охранник.

Как передает ProKazan.ru, после оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой. Как считают в клубе, погром устроили конкуренты. Заведение закупило кальяны высокого качества, именно они и стали целью нападавших.

Причиненный ущерб составил около 100 тыс. рублей. Задержаны пятеро подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет kznlive.ru.