Лос-Анджелес достиг соглашения с руководством Международного олимпийского комитета (МОК) о проведении летних Олимпийских игр в 2028 году.

Ранее МОК ввел постановление о единовременном выборе сразу двух столиц для летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах. Бороться за титул «хозяйки Олимпиады» будут Париж и Лос-Анджелес. Официальное объявление об этом решении будет дано в понедельник, пишет LA Times.

Выбор столиц Олимпийских игр пройдет 13 сентября текущего года. Отметим, что Лос-Анджелес дважды принимал летние Игры, а в целом в США проводились олимпийские соревнования четыре раза.