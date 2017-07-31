РФ увеличит срок выдачи виз американцам в случае аналогичных шагов США
Россия готова к ответным дипломатическим мерам в случае увеличения срока оформления виз в США для российских граждан. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.
«Как принято в дипломатической практике, сроки выдачи российских виз американцам также будут увеличены», — подчеркнул сенатор.
Морозов также отметил, что российские посольства в США могут и вовсе «заморозить» свою работу, передает «РИА Новости».
Ранее посольство США заявило, что сокращение числа сотрудников может привести к замедлению консульской деятельности.
Российские власти предложили США сократить персонал американской дипмиссии в РФ до 455 человек. В МИД России подчеркнули, что эта мера стала ответом на аналогичные действия Вашингтона.