Жители Выборга требуют не сносить исторический квартал в центре города. Такое решение приняли власти после того, как кирпичи упали с кровли. Петиция на эту тему появилась на сайте Change.org.

По словам активистов, на реставрацию зданий ранее были выделены средства по федеральной программе. Вместо сохранения построек в правительстве предложили расчистить заброшенную территорию исторического центра и преобразовать ее в новый культурный центр, пишет ИА «Невские новости».

Выборг, основанный в Средние века шведами, с 2010 года является единственным историческим поселением на территории Ленинградской области. До 1940 года это был второй по величине город Финляндии. Среди достопримечательностей — Выборгский замок, библиотека Алвара Аалто, парк Монрепо. Всего в Выборге сосредоточено более 300 различных памятников — архитектурных, исторических, скульптурных, археологических, садово-паркового искусства.