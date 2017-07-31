ООН внимательно следит за мерами России в ответ на принятые Вашингтоном санкции. Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что высылка сотрудников американской дипмиссии из России является вопросом двусторонних отношений.

Ранее конгресс США принял законопроект, который предусматривает ужесточение запретных мер в отношении России, Ирана и КНДР. За введение санкций проголосовали 98 сенаторов против двух.

В свою очередь, МИД РФ предложил США сократить численность персонала дипмиссии США до 455 человек. Помимо этого, с 1 августа будет запрещено использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.