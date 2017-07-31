«Зенит» приобрел аргентинского защитника «Лиона» Эмануэля Маммана. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» приветствует Эмануэля Маммана в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении.

Эмануэль Маммана является воспитанником «Ривер Плейта». На профессиональном уровне футболист дебютировал в ноябре 2014 года. Маммана является чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка, Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки и Кубка банка Суруга.

Прошлым летом 21-летний футболист подписал контракт с «Лионом», где отыграл 25 матчей и забил один гол.