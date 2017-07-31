31 июля в Волгоградской области стартовал первый этап международного конкурса «Военное ралли». Мероприятие проходит в рамках армейских международных игр «АрМИ-2017».

Индивидуальная гонка пройдет по маршруту Волгоград–Астрахань общей протяженностью 470 км для военных водителей на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4 и для грузовых автомобилей с колесной формулой 4х4 и 6х6, сообщает novostivolgograda.ru.

Среди команд, которые принимают участие в мероприятии, отмечают сборную Вооруженных сил России, сборную республики Египет, команду нацгвардии РФ и команду отечественных заводов — изготовителей автомобильной техники. Соревноваться военные водители будут на специальных участках пересеченной местности. Финишируют команды 31 июля, а награждение победителей первого этапа пройдет 1 августа.