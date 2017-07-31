Заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола о проблемах с выдачей виз россиянам является его личным взглядом, говорится в заявлении американского посольства в РФ.

Ранее Майкл Макфол написал в Twitter, что россияне столкнутся с трудностями при получении виз, если Москва сократит численность дипломатов США.

В посольстве подчеркнули, что в настоящий момент Макфол не является госслужащим, поэтому все, что он публикует в Twitter, это его личный взгляд, передает РИА «Новости».

Ранее Москва предложила Вашингтону сократить численность сотрудников дипмиссии до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольство США не сможет пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице в российской столице и посольской дачей в Серебряном бору.

МИД РФ подчеркнул, что решение было принято в ответ на разработку новых антироссийских санкций.