У российского Следственного комитета появится криминалистический центр. Структура будет создана на базе Главного управления криминалистики, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Криминалистический центр займется разработкой, апробацией и внедрением новой специальной техники, методиками расследования преступлений, оказанием практической следствию при обысках, допросах, очных ставках и другими вопросами.

Кроме того, при новой структуре будет создан единый лабораторный комплекс.

Проект криминалистического центра будет испытан в Екатеринбурге, где его сотрудники будут обслуживать Уральский федеральный округ.