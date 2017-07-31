МВД РФ поддержало разработанный Министерством транспорта законопроект о прохождении досмотра в аэропортах по электронному билету. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Так, в самолет можно будет сесть без бумажного билета, используя только электронный посадочный талон. Этот приказ Минтранса должен ликвидировать несостыковку в законодательстве, когда электронный посадочный талон по юридической силе приравнивается к бумажному, но наличие штампа о прохождении досмотра на бумажном билете остается обязательным, сообщает телеканал «360».

В мае 2017 года столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково сообщили о готовности внедрить систему электронного предполетного контроля с помощью смартфона.