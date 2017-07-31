В результате проверки водителей на трезвость в Курской области за прошедшие выходные было задержано более 50 человек.

44 водителя — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 6 водителей отказались от прохождения теста, а еще 9 человек были задержаны за повторное вождение в нетрезвом виде или повторный отказ от освидетельствования, сообщает KurskCity.ru.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель может заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Также его могут лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное же нарушение правил грозит лишением прав на срок до 3 лет и даже лишением свободы на 2 года.