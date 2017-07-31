На Балтийской косе Калининградской области функционировал несанкционированный лагерь для отдыха детей-инвалидов. Учреждение обнаружено в ходе проверки Росздравнадзора. Там находилось более 30 воспитанников. Ребята приехали на сбор, организованный одной из спортивных федераций региона.

База отдыха «Бриз» позиционировалась как круглогодичное учреждение санаторного типа. Однако медицинского обслуживания там не было. Об этом сообщает «Клопс.Ru».

Лагерь не был включен в областной реестр. Теперь там проведут проверку прокуратура и МЧС.