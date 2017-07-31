Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) о запрете на показ ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) сериала «Тайны следствия» на территории России.

Более того, суд взыскал с «Первого канала» 1,5 млн рублей за нарушение исключительных прав на показ сериала по принадлежащему ПКВС телеканалу «Дом кино». Ранее ВГТРК потребовала по 1 млн за каждую показанную серию 13 сезонов с ПКВС. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, в апреле текущего года суд начал рассмотрение иска ВГТРК против ПКВС о нарушении авторских прав в связи с демонстрацией телесериала «Тайны следствия». В свою очередь, представители «Первого канала» не согласны с иском ВГТРК, утверждая, что у них есть подписанный договор «Серебряным экраном» о продаже прав на сериал.