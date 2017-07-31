Верховная рада может создать рабочую парламентскую группу, которая займется расследованием законности предоставления и лишения гражданства Михаила Саакашвили. С инициативой выступил депутат от партии «Блок Петра Порошенко».

Законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной рады. Текст документа и пояснительная записка к нему пока отсутствуют.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года и был назначен губернатором Одесской области.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. Причиной стало предоставление экс-губернатором Одесской области «недостоверной информации».