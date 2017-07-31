К деэскалации напряженности вокруг испытания баллистической ракеты КНДР должны стремиться США и сама Северная Корея, а не Китай. Об этом заявил китайский постпред при ООН Лю Цзеи, комментируя критические заявления американского президента Дональда Трампа в адрес Пекина, передает «РИА Новости».

Лю Цзеи напомнил о требованиях резолюции Совбеза ООН, в частности проведении переговоров по вопросам денуклеаризации и стабильности.

«Это зависит от двух основных сторон — они в основном ответственны за то, чтобы начать двигаться в правильном направлении, а не Китай», — сказал китайский постпред.

Ранее Трамп написал в своем Twitter: «Я очень разочарован в Китае. Наши глупые предыдущие лидеры позволили Китаю зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Китай ничего не сделал, чтобы помочь нам с Северной Кореей, были лишь одни разговоры».

28 июля КНДР осуществила очередной запуск. На этот раз ракета «Хвансон-14» пролетела 998 км на максимальной высоте 3725 км и упала в море в японской экономической зоне.