Бельгийский скульптор-монументалист Оливье Стребель умер в Брюсселе 29 июля на 91-м году жизни. Об этом сообщила газета Soir.

В российской столице он известен благодаря своей скульптурной композиции, находящейся рядом с Киевским вокзалом. Скульптура представляет собой гигантский сноп переплетающихся и взметающихся в небо серебристых труб, выполненных из нержавеющей стали. Ее Москве подарил Брюссель, а открытие фонтана состоялось в 2002 году, сообщает сетевое издание m24.ru.

Оливье Стребель приобрел известность уже к 20 годам, а его композиции установлены на улицах и площадях крупных европейских городов, включая Брюссель, Льеж, Намюр, Кортрейк, а также городов США и Азии.