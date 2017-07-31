Внутреннее кольцо петербургской КАД в районе моста через реку Большая Охта полностью перекроют на месяц. С 1 по 31 августа на участке между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе будет организован перезапуск движения с внутреннего на внешнее кольцо автодороги.

Как передает портал «Санкт-Петербург.ру», на трассе начинаются работы по устранению дефектов и повреждений на ранней стадии износа дороги. Планируется замена опорных частей с поднятием пролетного строения и усиление узлов конструкции.

КАД связывает все основные дорожные магистрали, расходящиеся из центра Санкт-Петербурга в направлении Хельсинки, Мурманска, Москвы, Киева и Таллина. Первоначально средства на строительные работы выделялись только из федерального бюджета. Санкт-Петербург в финансировании участия не принимал, поскольку объект — дорога федерального значения.