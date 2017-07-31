Министерство транспорта решит проблему массового досмотра пассажиров в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов.

По его словам, ситуация находится на его личном контроле и ведомство примет меры, позволяющие обеспечить безопасность в подземке без очередей, которые формируются при проверках людей, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что с 23 июля на станциях «Спасская», «Звенигородская», «Электросила» и «Крестовский остров» Петербургского метрополитена проводится массовый досмотр пассажиров на наличие металлических предметов и их срабатывание при проходе через стационарные металлодетекторы, сообщает BFM.RU. В метрополитене заявили, что досмотр проводится на основе постановления правительства. Соблюдение соответствующих требований привело к очередям на станциях метро.