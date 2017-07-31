Жителя Брянска, который угнал автомобиль и требовал за него выкуп в размере 30 тыс. рублей, задержан сотрудниками полиции.

38-летний руководитель среднего звена одного из предприятий города Клинцы сознался в угоне автомобиля и мошенничестве. Автомобиль «Лада Приора» он похитил с целью выкупа.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», злоумышленника задержали в момент передачи денег. Задержанный сознался и рассказал, где спрятал авто. Сейчас мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.