Синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) пожаловались президенту России Владимиру Путину на низкую зарплату. Ролик с обращением к главе государства размещен на YouTube.

Поводом для обращения к президенту стала информация о том, что местные депутаты вдвое повысили себе зарплату. На это обратила внимание активная молодежь Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Они создали видеоролик, в котором наглядно рассказали президенту России Владимиру Путину о своей зарплате», — говорится в сообщении УГМС.

На сайте профсоюзов края также указывается, что последний раз повышение зарплаты синоптиков произошло в 2014 году.

Ранее стало известно, что красноярские депутаты приняли закон о повышении своей заработной платы вдвое: со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Позднее чиновники отменили это решение из-за реакции общественности.