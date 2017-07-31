Власти американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение в 31 округе штата из-за надвигающегося тропического шторма «Эмили». Об этом сообщается на официальном сайте губернатора Флориды Рика Скотта.

Согласно заявлению, введение чрезвычайного положения поможет властям штата более тесно взаимодействовать с местными властями и обеспечить их необходимыми ресурсами. Отмечается, что эвакуация местных жителей пока не проводилась.

По данным Национального центра предупреждения ураганов США (NHC), тропический шторм, получивший название «Эмили», сейчас движется на восток со скоростью 13 км/ч. В ближайшее время шторм может дойти до центральной и южной стороны штата, принеся за собой сильный дождь и ветры. Ранее шторм «Эмили» сформировался в Мексиканском заливе вблизи побережья американского штата Флорида.