Железнодорожный вокзал и зданий Северного и Южного автовокзалов в Екатеринбурге эвакуировали в связи с угрозой взрыва от неизвестного, полученной в письме в 16:51. После проверки саперами зданий опасных объектов не обнаружено.

31 июля на электронный адрес Свердловской областной прокуратуры поступило письмо с угрозой взорвать вокзал от неустановленного лица. В послании за отмену взрыва он требует денежные средства на банковский счет. Как сообщает ИА «Ура.ру», такие же письмо получали ранее в Приволжском, Северо-Западном, Восточно-Сибирском и Центральном федеральном округах. Информация нигде не подтвердилась.

О том, что автор один и тот же человек, стало ясно по одинаковому банковскому счету в посланиях. Сейчас для поиска злоумышленника проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Автовокзалы работают в штатном режиме уже с 18:30.