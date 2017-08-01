1 августа заслуженный артист России Анатолий Белый отмечает 45-летие. «Известия» поздравляют актера с днем рождения и предлагают вспомнить его лучших киноработы.

«Бригада» (сотрудник Федеральной службы контрразведки, 2002)

Культовый сериал, собравший небывалые для российского телевидения рейтинги. А для актеров, сыгравших даже небольшие роли в фильме, «Бригада» стала трамплином к популярности и карьере. Романтика лихих девяностых была очень популярным трендом в кино начала двухтысячных. Но Анатолий Белый избегал играть бандитов и подонков, по идейным соображениям. В «Бригаде» у него роль сотрудника ФСК, работающего под началом опытного наставника подполковника Введенского (Алексей Кравченко). Они берут в «разработку» бригаду Саши Белого (Сергей Безруков). В титрах актер еще значится как Анатолий Вайсман. Позже он поменял фамилию, став Белым. Этот псевдоним принес актеру удачу.

«Братья Карамазовы» (Иван Карамазов, 2008)

Фото: Централ Партнершип

В экранизации романа Достоевского режиссер Юрий Мороз предложил Белому роль Ивана Карамазова. Браться за образ, который ранее в картине Ивана Пырьева создал Кирилл Лавров, — архисложная и ответственная задача. Сравнения неизбежны. Но, как говорили создатели фильма, у каждого поколения должны быть свои «братья Карамазовы».

Главная задача, стоявшая перед актером, — не мыслить стереотипами, сыграть, как у Достоевского, а не так как принято подавать его героев. Иван Карамазов у Белого – тонкий, страстный, ищущий правды. Эмоциональный накал, присутствующий в работе актера, соотносился с высоким градусом, заданным романом Достоевского.

«Шагал – Малевич» (Казимир Малевич, 2013)

До Александра Митты ни один режиссер не брался экранизировать историю великих художников. Фильм получился о дружбе, конфликте, соперничестве. Шагал создал школу, позвал в нее всех авангардистов, в том числе Малевича, а Малевич его оттуда выжил. Не сам, стараниями своих учеников. По свидетельству современников, Малевич был жестким, пробивным и замкнутым человеком. Белый, перечитав лекции Малевича по супрематизму, добавил художнику обаяния и мягкости.

«Стальная бабочка» (Григорий Ханин, 2012)

Фото: Каропрокат

Психологический триллер Рената Давлетьярова, в котором Белому довелось сыграть следователя, охотящегося за маньяком, убийцей женщин. Сценарий написан на основе событий, происходивших в Ленинграде с 1991-го по 1995 год. Девочка-беспризорница Чума (Дарья Мельникова) нужна следователю Ханину, чтобы поймать «на живца» маньяка. Оперативник поставлен в ситуацию, когда вынужден рисковать жизнью другого человека...

«Орлова и Александров», (Григорий Александров, 2015)

Еще при жизни Любови Орловой и Григория Александрова о паре ходило столько слухов, что многие из них уже считают правдой. Но создатели фильма об актрисе и режиссере решили раскрыть секрет уникальности и долголетия этого союза. Зрители смотрели сериал буквально с лупой, строго оценивая образы, созданные актерами. Больше остальных досталось Олесе Судзиловской. Ведь ее героиню знает каждый. А вот Анатолия Белого не критиковали, так как биография Григория Александрова терялась в тени звездной супруги. Актеру удалось сыграть судьбу большого художника, не создавая иллюзий и не делая из своего героя памятник.